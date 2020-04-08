ПРОТАСОВ: «Досрочное завершение чемпионата Украины не рассматривается»

Руководители УАФ будут следовать рекомендациям УЕФА и ФИФА

  • 08.04.2020 18:59
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ПРОТАСОВ: «Досрочное завершение чемпионата Украины не рассматривается»
© УАФ

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов прокомментировал текущее состояние дел в украинском футболе, связанных с проблемами, причиной которых стала пандемия вируса COVID-19:

«С первых дней, когда стала очевидной угроза из-за пандемии, мы находимся в тесном контакте с УЕФА и ФИФА. Как известно, УЕФА провел уже две видеоконференции с участием руководителей УАФ и других национальных ассоциаций. О решениях, которые после обсуждения на этих встречах онлайн принимаются Исполкомом УЕФА, мы оперативно сообщаем украинской футбольной семье на нашем официальном сайте. После этого соответствующие распоряжения поступают в комитеты и региональные ассоциации. Кроме того, я и другие руководители УАФ и ее подразделений постоянно, фактически – круглосуточно, находимся на связи и готовы ответить на возможные вопросы.

Но, к сожалению, сейчас невозможно говорить о конкретных датах, когда футбол полноценно восстановится и снова станет доступным для зрителей. Связано это с невозможностью прогнозирования ситуации с пандемией.

Так, УЕФА изначально планировал закончить сезон до конца июня. Сейчас, как известно, эти сроки сдвинули на август. Но никто не может сказать, что это окончательное решение. Поэтому мы будем и в дальнейшем следовать рекомендациям УЕФА и ФИФА. Другого пути у нас нет. В частности, с самого начала УЕФА рекомендовал по возможности, до введения в стране карантина государственными органами, продолжать проводить матчи национальных турниров и еврокубков. При этом были введены ограничения, и поединки проходили без зрителей. Не только игры национальных чемпионатов, но и матчи еврокубков.

У нас, в частности, так прошли поединки 23-го тура УПЛ и один из матчей четвертьфинала Кубка Украины. Никаких оснований для отмены этих поединков у УАФ и УПЛ не было! Мне странно слышать и читать упреки в сторону УАФ по этому поводу. До введения государственными органами карантина по всей стране или в отдельных регионах у нас не было оснований приостанавливать футбольные соревнования.

Ведь мы не планировали и сейчас не рассматриваем вариант досрочного приостановления чемпионата. У нас есть уверенность, что на этом этапе, с учетом решений УЕФА, сезон будет продлен до августа, а значит, есть возможность закончить чемпионат и сыграть решающие матчи Кубка Украины. Конечно, мы учитываем то, что командам понадобится время на подготовку для восстановления первенства. Сколько именно времени потребуется перед рестартом, мы обязательно согласуем совместно с представителями клубов.

Повторюсь, на данном этапе другие варианты, кроме полноценного доигрывания чемпионата, УАФ не рассматриваются. Поэтому я прошу специалистов, тренеров, владельцев клубов не спекулировать на этой теме! Варианта «Б» у УАФ пока нет, и мнение руководства единодушное – чемпионат нужно доиграть. Фантазировать, додумывать какие-то варианты сейчас не нужно. Мы ждем дальнейшего развития событий и надеемся, что ситуация в борьбе с вирусом COVID-19 стабилизируется, хотя в УЕФА настоящее время называют периодом полной неопределенности.

Недавно ФИФА создала рабочую группу, в которую вошли представители ее администрации, а также генеральные секретари и высшие должностные лица всех конфедераций. Эта группа, в частности, разрабатывает рекомендации по изменению дат финальных турниров, проводимых ФИФА.

Кроме того, под руководством ФИФА создана рабочая группа по вопросам трансферов, куда входят представители ключевых заинтересованных сторон – конфедераций, ассоциаций, лиг, клубов и игроков. Задача, поставленная перед этой группой, – как можно быстрее выпустить соответствующие указания и рекомендации. Кроме того, каждая национальная ассоциация назначить координатора по работе с глобальным фондом поддержки футбола, который будет создан ФИФА. Только в этих вопросах будут конкретные решения, мы сразу проинформируем о них футбольную общественность.

Такая же позиция и относительно соответствующих решений УЕФА. Пока можно говорить лишь о том, что, как мы уже сообщали, сроки, связанные со всеми клубными соревнованиями УЕФА сезона-2020/2021, переносятся в дальнейших сообщений. В частности, это касается перехода и регистрации игроков, новые сроки для которых определит УЕФА.

Также напоминаю, что Исполнительный комитет УЕФА подтвердил свою полную поддержку лицензирования клубов и финансового Fair Play и согласился, что нынешние исключительные обстоятельства требуют определенных корректив, которые облегчат работу ассоциаций и клубов. Также УЕФА предоставил УАФ и другим национальным ассоциациям больше времени для завершения процесса лицензирования клубов, пока не будет определена процедура их попадания в клубные соревнования под эгидой УЕФА следующего сезона.

Еще одно важное решение, о котором мы сообщали, но которое стоит еще раз отметить, – в результате полной неопределенности, сложившейся в результате текущих чрезвычайных событий, Исполнительный комитет УЕФА решил на следующий сезон приостановить действие лицензионных правил клубов, которые касаются подготовки и оценки их финансовой деятельности. Знаю, что соответствующие решения готовятся на рассмотрение и Исполкома УАФ, который должен пройти в ближайшее время.

Еще раз призываю всех представителей футбольного сообщества в это непростое для всех нас период быть взвешенными в своих действиях и комментариях. Могу заверить, что Украинская ассоциация футбола делает все возможное, чтобы мы с наименьшими потерями вернулись к полноценной футбольной жизни. Очень хочу, чтобы это произошло как можно быстрее. Сохраняйте спокойствие, оптимизм – и будьте здоровы!»

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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