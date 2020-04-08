Одноклубник Милевского, который играл за Черноморец, порвал кресты

Полузащитник брестского «Динамо» Элис Бакай рискует выбыть до конца сезона. У футболиста, который играл в свое время за «Черноморец», диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.
Сообщается, что игроку потребуется хирургическое вмешательство. Лечение и восстановление после подобных травм обычно занимают долгое время: от 6 до 12 месяцев.
Напомним, Бакай получил травму в матче третьего тура чемпионата Беларуси со «Славией» (1:2), неудачно приземлившись на газон. 32-летний албанец покинул поле на носилках.
Источник — Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.