Одноклубник Милевского, который играл за Черноморец, порвал кресты

Полузащитник брестского «Динамо» Элис Бакай рискует выбыть до конца сезона. У футболиста, который играл в свое время за «Черноморец», диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.



Сообщается, что игроку потребуется хирургическое вмешательство. Лечение и восстановление после подобных травм обычно занимают долгое время: от 6 до 12 месяцев.



Напомним, Бакай получил травму в матче третьего тура чемпионата Беларуси со «Славией» (1:2), неудачно приземлившись на газон. 32-летний албанец покинул поле на носилках.

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