Одноклубник Милевского, который играл за Черноморец, порвал кресты

Элис Бакай рискует выбыть на длительное время

  • 08.04.2020 13:52
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Одноклубник Милевского, который играл за Черноморец, порвал кресты
© ФК Динамо Брест. Элис Бакай

Полузащитник брестского «Динамо» Элис Бакай рискует выбыть до конца сезона. У футболиста, который играл в свое время за «Черноморец», диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. 
 
Сообщается, что игроку потребуется хирургическое вмешательство. Лечение и восстановление после подобных травм обычно занимают долгое время: от 6 до 12 месяцев.
 
Напомним, Бакай получил травму в матче третьего тура чемпионата Беларуси со «Славией» (1:2), неудачно приземлившись на газон. 32-летний албанец покинул поле на носилках.

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Источник — Telegram

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