Директор Удинезе: «В АПЛ собираются досрочно завершить сезон»

Спортивный директор итальянского «Удинезе» Пьерпаоло Марино уверен, что руководство АПЛ в ближайшее время объявит о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.



«Федерация Бельгии уже решила завершить сезон, несмотря на возможные санкции от УЕФА.



В АПЛ собираются выпустить похожее заявление, потому что ситуация там становится очень серьезной. Честно говоря, просто надеюсь, что после коронавируса мы снова сможем насладиться футболом.



Неважно, сколько времени это займет, но нам нужно выбраться из этой опасной зоны. Я переживаю за следующие сезоны, а не за предыдущие», – заявил Марино.



Напомним, что «Удинезе» и английский «Уотфорд» принадлежат одним владельцам – семье Поццо. Поэтому Марино, как никто в Италии, хорошо осведомлен о ситуации в АПЛ.



На момент приостановки чемпионата «Ливерпуль» имел 82 очка после 29 сыгранных туров, опережая ближайшего конкурента на 25 очков.