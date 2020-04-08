Директор Удинезе: «В АПЛ собираются досрочно завершить сезон»

Пьерпаоло Марино намекнул, что в Англии могут разыграть бельгийский сценарий

  • 08.04.2020 11:02
  • 259 просмотров
  • 1 комментарий
Директор Удинезе: «В АПЛ собираются досрочно завершить сезон»
© ФК Удинезе. Пьерпаоло Марино

Спортивный директор итальянского «Удинезе» Пьерпаоло Марино уверен, что руководство АПЛ в ближайшее время объявит о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.
 
«Федерация Бельгии уже решила завершить сезон, несмотря на возможные санкции от УЕФА
 
В АПЛ собираются выпустить похожее заявление, потому что ситуация там становится очень серьезной. Честно говоря, просто надеюсь, что после коронавируса мы снова сможем насладиться футболом.
 
Неважно, сколько времени это займет, но нам нужно выбраться из этой опасной зоны. Я переживаю за следующие сезоны, а не за предыдущие», – заявил Марино.
 
Напомним, что «Удинезе» и английский «Уотфорд» принадлежат одним владельцам – семье Поццо. Поэтому Марино, как никто в Италии, хорошо осведомлен о ситуации в АПЛ.
 
На момент приостановки чемпионата «Ливерпуль» имел 82 очка после 29 сыгранных туров, опережая ближайшего конкурента на 25 очков.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 08.04.2020 11:36
    -2
    Всегда задавался вопросом, особенно сейчас - с какого боку УЕФА при решении национальных федераций как им решать вопросы по завершению своих чемпионатов? В Бельгии такое решение принималось на основании согласия всех клубов, в Англии не идиоты сидят, на всякий случай, и юридически все оформят так, что комар носа не подточит. Или в Регламентах национальных чемпионатов есть раздел о том, что УЕФА может вмешиваться в решения организаций. проводящих соревнования? 100% что нет там такого пункта. А то что УЕФА пытается распускать крылья и надувать щеки - хотеть не вредно.... У них, УЕФА, нет юридически прав на отмену решений национальных федераций. И если эта коррумпированная организация попытается что-то кому-то запретить , она проиграет в судах такое решение, однозначно...
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности