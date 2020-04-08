Сергей РЕБРОВ: «Все понимали, что шансы выйти на ЧМ-1998 были»

45-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Ребров вспомнил о скандальных матчах плей-офф к ЧМ-1998 против сборной Хорватии.

«В плей-офф отбора ЧМ-98 нам попался один из самых сильных соперников, который мог попасться. Да, мы избежали встречи с Италией, но Хорватия тогда была очень сильна.

Хотя все ребята понимали, что шанс есть. «Динамо» как раз набрало ход в Лиге чемпионов, у нас будто выросли крылья. Жаль, что сказался судейских фактор. И в Киеве, когда не был засчитан чистый гол Виталия Косовского, и в Загребе, когда арбитр не захотел увидеть, как меня сбили в штрафной площади.

Впрочем, мы показали хороший футбол, особенно в домашнем поединке. Хорваты потом заняли третье место на чемпионате мира, и у нас все писали, что на их месте должна была быть сборная Украины. Нам было обидно, но на эти разговоры лично я внимания не обращал. По такой логике в 1999 году «Динамо» должно было и Лигу чемпионов выиграть. Если так думать, то ты останешься в прошлом, а нам нужно было, проанализировав все ошибки, двигаться дальше.

Много работать и идти к своей цели. Мне тогда было всего 23 года. Молодой парень, который учился и которому было интересно буквально все. Но я очень счастлив, что все-таки сыграл на чемпионате мира», – сказал Ребров.

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