Артем БЕСЕДИН: «Дисквалификация – это как лишить человека любимого дела»

Артем Беседин рассказал о тренировках на карантине, а также поведал о том, как ему приходится переживать отстранение от футбола.

- Мое положение можно назвать отстранением на карантине. Провожу много времени с семьей и соблюдаю карантин. Как и остальные футболисты, поддерживаю себя в форме.

- С введением карантина твой режим не изменился?

- Да, сейчас на базу нельзя - приходится все делать в домашних условиях. Все поля закрыты из-за карантина, поэтому с мячом нет возможности поработать. Уже хочется приступить к работе.

- Вам программу составляют тренера?

- На период карантина предоставлена программа тренеров по физподготовке, главного тренера и его помощников. Все знают, что делать на карантине.

- Что делать с чемпионатом: завершать или доигрывать без зрителей?

- Нужно завершить этот чемпионат без зрителей, чтобы придерживаться спортивного принципа. Команды, которые внизу турнирной таблицы, имеют шанс остаться в элите. «Заря», например, борется за попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Необходимо доиграть, чтобы в дальнейшем не возникло никаких вопросов.

- Как переживаешь дисквалификацию?

- Это как лишить человека любимого дела. Об этом трудно говорить. Еще ничего не решено. Моя семья и президент клуба поддержали меня. До разговора с ними я был очень подавлен. Высказали понимание, что это не моя вина. Спасибо им большое за это.

Ранее сообщалось, что Беседин не пропустит Евро-2021.