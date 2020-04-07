Элина СВИТОЛИНА: «Из-за травм проходишь через мини-депрессии»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как сложно приходится спортсменам во время восстановления после травм:
«Конечно, должна быть семья, которая поддерживает, и команда, которая знает, куда тебя направить. Это такой период, когда хочешь, чтобы все побыстрее зажило, и ты вернулся в строй, но травма тебе не позволяет.
Ты проходишь через мини-депрессии, когда изо дня в день занимаешься восстановлением, но не видишь результата. Это как путь в никуда. Поэтому важно бороться с негативом, который может плохо сказаться даже на самом процессе восстановлении. Позитивный настрой должен быть всегда».
Ранее Свитолина рассказала о том, что бывает дома лишь дважды в год.
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