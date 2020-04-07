Элина СВИТОЛИНА: «Приезжаю домой максимум дважды в год»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, что ей дал спорт:

«В первую очередь спорт дал мне то место в жизни, которое у меня есть сейчас. В том числе и свободу. Все знакомства и возможности, которые у меня есть, чтобы двигаться вперед, – все это дал спорт, и это большой труд. Но для этого приходилось жертвовать, в первую очередь – временем с семьей и друзьями.

Даже сейчас, имея большую свободу, я максимум два раза в году приезжаю домой. Для меня это тяжело, потому что я очень люблю проводить время с семьей в родной Одессе.

Теннисный сезон – один из самых длинных в спорте, мы играем с января по ноябрь, то есть почти целый год без перерывов, от турнира к турниру. Это сложно и утомляет психологически».

Ранее Свитолина показала, как тренируется во время карантина.