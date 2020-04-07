ВИДЕО. Свитолина тренируется с банкой шоколадной пасты

Украинская теннисистка продолжает поддерживать форму во время карантина

  • 07.04.2020 15:46
  • 625 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Свитолина тренируется с банкой шоколадной пасты
© Instagram. Элина Свитолина

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как тренируется дома во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В качестве спортивного инвентаря Свитолина использует банку шоколадной пасты и пакеты со сладостями.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Макс Про
      Макс Про, 07.04.2020 16:45
    0
    Хорошие упражнения
    Ссылка
    Vladyslav Lukiantsev
      Vladyslav Lukiantsev, 07.04.2020 15:53
    +2
    Глядя на заголовок я сначала подумал, что оскорбления Монфиса вышли на новый уровень
    Ссылка
    Vladyslav Lukiantsev
      Vladyslav Lukiantsev, 07.04.2020 15:53
    +2
    Глядя на заголовок я сначала подумал, что оскорбления Монфиса вышли на новый уровень
    Ссылка
    Макс Про
      Макс Про, 07.04.2020 16:45
    0
    Хорошие упражнения
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности