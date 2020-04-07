ВИДЕО. Свитолина тренируется с банкой шоколадной пасты

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как тренируется дома во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В качестве спортивного инвентаря Свитолина использует банку шоколадной пасты и пакеты со сладостями.
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Источник — Instagram
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