Бундеслигу могут возобновить в конце апреля

Немецкая Бундеслига может стать первым из европейских топ-чемпионатов, который возобновится после карантина. Это может случиться уже в конце апреля.

Матчи будут приходить только если будет выполнен ряд строгих требований. Присутствие зрителей на трибунах пока что даже не рассматривается.

Во время матчей на стадионах смогут присутствовать не более 239 человек. В их числе: 4 арбитра, 22 игрока и 18 запасных, 16 членов тренерских штабов, 3 антидопинговых офицера, 6 медиков, 5 фотографов, 10 сотрудников службы безопасности и 36 работников телевидения для ТВ-трансляций.

Ранее сообщалось о том, что более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса.