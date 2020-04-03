Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса

Пандемия может серьезно ударить по немецкому футболу

  • 03.04.2020 22:02
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Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса

Авторитетное немецкое издание Kicker проанализировала финансовое состояние клубов первой и второй немецкой Бундеслиги на предмет того, как они справятся с остановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

В итоге Kicker сделал вывод, что 13 из 36 клубов первой и второй Бундеслиги находятся под угрозой банкротства.

Если чемпионат не возобновится в мае, то банкротами могут стать 7 клубов второй Бундеслиги, если не возобновится и в июне – их количество может вырасти до 9.

В первой Бундеслиге ситуация лучше: если чемпионат не возобновят в мае, то обанкротиться может один клуб, в июне – еще три. При этом названия клубов, которые находятся под угрозой, не сообщаются.

Ранее сообщалось о том, что чемпионат Германии возобновится не раньше 30 апреля.

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Источник — Kicker

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