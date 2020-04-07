Азар восстановится после травмы в конце мая

В начале марта полузащитник «Реала» перенес операцию на лодыжке. Прогнозировалось, что восстановление бельгийца займет 2-3 недели.
Сейчас восстановление проходит в нормальном темпе. Ожидается, что бельгиец сможет вернуться в игру в конце мая.
Именно на конец мая или начало июня запланировано возобновление чемпионата Испании.
Из-за травм в нынешнем сезоне Азар провел за «Реал» всего 15 матчей во всех турнирах. В них он отметился 1 голов и 5 ассистами.
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Источник — As.com
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