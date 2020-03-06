Азара прооперировали в США

Хавбеку «Реала» Эдену Азару провели операцию по поводу перелома правой дистальной фибулы. Процедура прошла в Далласе (США).

Сроки восстановления бельгийца составят 2-3 месяца.

Напомним, 22 февраля Азар получил очередную травму в матче против «Леванте» (0:1). Ему диагностировали трещину дистальной малоберцовой кости в правой ноге.

В этом сезоне на счету хавбека 15 матчей за «Реал», в которых он забил 1 мяч и сделал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Азар подешевел на 20 миллионов евро.