29-летний бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар подешевел на €20 миллионов по сравнению с декабрем 2019-го года. За этот период Азар потерял в стоимости больше, чем все остальные игроки чемпионата Испании.

Азар перешел в «Реал» минувшим летом из лондонского «Челси» за €100 миллионов, но из-за травм провел за «сливочных» всего 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал пять результативных передач.

На втором месте в списке подешевевших игроков 20-летний португальский форвард «Атлетико» Жоау Фелиш, который потерял €10 миллионов.