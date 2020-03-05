Азар подешевел на €20 миллионов

Полузащитник «Реала» потерял в стоимости больше всех игроков Ла Лиги

  • 05.03.2020 19:16
  • 810 просмотров
  • 0 комментариев
Азар подешевел на €20 миллионов
© ФК Реал Мадрид. Эден Азар

29-летний бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар подешевел на €20 миллионов по сравнению с декабрем 2019-го года. За этот период Азар потерял в стоимости больше, чем все остальные игроки чемпионата Испании.

Азар перешел в «Реал» минувшим летом из лондонского «Челси» за €100 миллионов, но из-за травм провел за «сливочных» всего 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал пять результативных передач.

На втором месте в списке подешевевших игроков 20-летний португальский форвард «Атлетико» Жоау Фелиш, который потерял €10 миллионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Transfermarkt

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности