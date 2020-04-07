ВИДЕО. Лунин поддержал челлендж, который запустил Роналду

Украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин принял участие в челлендже, который запустил Криштиану Роналду.

При этом результат Лунина оказался очень далеким от показателей Роналду. Украинский голкипер успел сделать 80 сркучиваний за 45 секунд, в то время как португалец сделал 142.

Ранее французский журналист заявил, что переход Лунина в «Реал» был ошибкой.