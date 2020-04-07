ВИДЕО. Лунин поддержал челлендж, который запустил Роналду

Украинский вратарь не смог даже приблизиться к показателям португальца

  • 07.04.2020 18:40
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ВИДЕО. Лунин поддержал челлендж, который запустил Роналду
© ФК Овьедо. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин принял участие в челлендже, который запустил Криштиану Роналду.

При этом результат Лунина оказался очень далеким от показателей Роналду. Украинский голкипер успел сделать 80 сркучиваний за 45 секунд, в то время как португалец сделал 142.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nike Living Room Cup - Первая неделя. 80 скручиваний за 45 секунд - не плохо для воскресенья ! Не много меньше чем Роналду😂😁👍Спасибо за вызов @cristiano Передаю эстафету @thibautcourtois @odegaard.98 @biedniakov @king_kong_71 @luismi17sb #playinside#livingroomcup@nike @cristiano Nike Living Room Cup - primera semana. 80 repeticiones por 45 segundos - no está mal para domingo! Un poco menos que Cristiano😂😁👍Gracias por reto @cristiano Paso el reto a @thibautcourtois @odegaard.98 @biedniakov @king_kong_71 @luismi17sb #playinside#livingroomcup@nike @cristiano

Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Ранее французский журналист заявил, что переход Лунина в «Реал» был ошибкой.

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Источник — Instagram

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