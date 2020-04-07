«Лунин сделал большую ошибку» - журналист советует Марселю купить украинца

Голкипера сборной Украины хотят видеть во Франции

  • 07.04.2020 11:42
  • 1189 просмотров
  • 3 комментария
«Лунин сделал большую ошибку» - журналист советует Марселю купить украинца
© ФК Овьедо. Андрей Лунин

Французский журналист Мурат Артс порекомендовал руководству «Марселя» вовремя озаботиться поиском преемника для стареющего вратаря Стива Манданда, который в конце марта отпраздновал 35-й день рождения.

«Лунин – это вратарь, который великолепно проявил себя в Лиге Европы с «Зарей». Но сейчас он не играет в «Реале». У него хорошая игра ногами, а также он очень высокий, потому прекрасно выглядит на линии. Он подвижен, да и вообще у него много отличных вратарских качеств. С самого момента трансфера в «Реал», Лунин не сыграл за команду ни одного матча. Я думаю, он сделал большую ошибку. Он стал заложником аренд. В «Реале» он будет вратарем для скамьи запасных. Сейчас Лунин мало играет, но когда он в форме, то это потрясающий вратарь. Ему всего 21 год, а потому если «Марселю» удалось бы его подписать, то Андрей без проблем закрыл бы вратарскую позицию в команде на следующие десять лет», - отметил Мурат Артс.

Интересно, что ранее этот же журналист советовал «Марселю» обратить внимание на другого украинца – центрбека «Динамо» Никиту Бурду.

Напомним, в зимнее трансферное окно Андрей Лунин перешел в аренду в «Овьедо», в рядах которого успел провести 9 матчей до приостановки сезона.

Ранее сам Лунин говорил, что в будущем видит себя основным вратарем «Реала».

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(2 голоса)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 07.04.2020 12:12
    0
    Статья по делу. Нужно валить и играть в европейском середнячке.
    Ссылка
    azl
      azl, 07.04.2020 11:52
    0
    Да ну, ты что? Реал же... Ошибки и быть не может. Вы все дураки и ничего не понимаете.
    Надо держаться руками и ногами, другого шанса не будет числиться в Реале...
    До 30 осталось не много сидеть, а там можно и честь какого-нибудь колхоза будет защищать. Будет по колхозам нарасхват, игрок Реала...
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 07.04.2020 11:44
    +1
    похоже, чувак разбирается в футболе
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 07.04.2020 11:44
    +1
    похоже, чувак разбирается в футболе
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 07.04.2020 12:12
    0
    Статья по делу. Нужно валить и играть в европейском середнячке.
    Ссылка
    azl
      azl, 07.04.2020 11:52
    0
    Да ну, ты что? Реал же... Ошибки и быть не может. Вы все дураки и ничего не понимаете.
    Надо держаться руками и ногами, другого шанса не будет числиться в Реале...
    До 30 осталось не много сидеть, а там можно и честь какого-нибудь колхоза будет защищать. Будет по колхозам нарасхват, игрок Реала...
    Ссылка
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