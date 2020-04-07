«Лунин сделал большую ошибку» - журналист советует Марселю купить украинца

Французский журналист Мурат Артс порекомендовал руководству «Марселя» вовремя озаботиться поиском преемника для стареющего вратаря Стива Манданда, который в конце марта отпраздновал 35-й день рождения.

«Лунин – это вратарь, который великолепно проявил себя в Лиге Европы с «Зарей». Но сейчас он не играет в «Реале». У него хорошая игра ногами, а также он очень высокий, потому прекрасно выглядит на линии. Он подвижен, да и вообще у него много отличных вратарских качеств. С самого момента трансфера в «Реал», Лунин не сыграл за команду ни одного матча. Я думаю, он сделал большую ошибку. Он стал заложником аренд. В «Реале» он будет вратарем для скамьи запасных. Сейчас Лунин мало играет, но когда он в форме, то это потрясающий вратарь. Ему всего 21 год, а потому если «Марселю» удалось бы его подписать, то Андрей без проблем закрыл бы вратарскую позицию в команде на следующие десять лет», - отметил Мурат Артс.

Интересно, что ранее этот же журналист советовал «Марселю» обратить внимание на другого украинца – центрбека «Динамо» Никиту Бурду.

Напомним, в зимнее трансферное окно Андрей Лунин перешел в аренду в «Овьедо», в рядах которого успел провести 9 матчей до приостановки сезона.

Ранее сам Лунин говорил, что в будущем видит себя основным вратарем «Реала».