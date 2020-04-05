ВИДЕО. Сколько раз сделаешь? Роналду запустил новый челлендж

Криштиану сделал упражнение на пресс 142 раза за 45 секунд

  • 05.04.2020 23:59
  • 839 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Сколько раз сделаешь? Роналду запустил новый челлендж
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду проводит тренировки в условиях карантина.

Португалец запустил новый челлендж, выложив пост в Instagram. Необходимо сделать максимальное количество раз упражнение на пресс за 45 секунд. Роналду сделал его 142 раза и спросил подписчиков, кто сможет побить этот результат.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 06.04.2020 00:45
    +1
    Я понимаю, что у Роналду "кубики" на прессе и он в прекрасной форме.
    Но, что это за др чь??!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 06.04.2020 00:45
    +1
    Я понимаю, что у Роналду "кубики" на прессе и он в прекрасной форме.
    Но, что это за др чь??!
    Ссылка
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