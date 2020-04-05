ВИДЕО. Сколько раз сделаешь? Роналду запустил новый челлендж

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду проводит тренировки в условиях карантина.
Португалец запустил новый челлендж, выложив пост в Instagram. Необходимо сделать максимальное количество раз упражнение на пресс за 45 секунд. Роналду сделал его 142 раза и спросил подписчиков, кто сможет побить этот результат.
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Источник — Sport.ua
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Но, что это за др чь??!
Но, что это за др чь??!
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