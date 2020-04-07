Интер хочет купить Обамеянга

Миланский «Интер» намерен усилить свой состав нападающим лондонского «Арсенала» Пьером-Эмериком Обамеянгом.

По данным источника, трансфер может состояться предстоящим летом. В подписании 30-летнего габонца лично заинтересован наставник «Интера» Антонио Конте.

В нынешнем сезоне на счету Обамеянга 20 голов в 32 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что на Обамеянга претендуют «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».