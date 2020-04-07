ФОТО. Касильяс предложил провести Эль Класико с участием легенд

Бывший вратарь мадридского «Реала» и национальной сборной Испании Икер Касильяс предложил после карантина провести благотворительный товарищеский матч в формате Эль Класико, в котором примут участие легенды «сливочных» и каталонской «Барселоны».
«Когда весь этот кошмар с коронавирусом закончится, мы должны собрать всез выдающихся футболистов, чтобы сыграть винтажный Эль Класико. А собранные деньги отдадим на благотворительность», - сказал Касильяс.
Экс-игроки «Барселоны» Карлес Пуйоль и Андрес Иньеста поддержали идею Икера.
Ранее сообщалось, что Касильяс будет баллотироваться на пост президента федерации футбола Испании.
Источник — Sport.ua
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