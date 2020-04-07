ФОТО. Касильяс предложил провести Эль Класико с участием легенд

Собранные деньги будут отданы на благотворительность, Пуйоль и Иньеста уже согласились

  • 07.04.2020 12:00
  • 345 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Касильяс предложил провести Эль Класико с участием легенд
© ФК Порту. Икер Касильяс

Бывший вратарь мадридского «Реала» и национальной сборной Испании Икер Касильяс предложил после карантина провести благотворительный товарищеский матч в формате Эль Класико, в котором примут участие легенды «сливочных» и каталонской «Барселоны».

«Когда весь этот кошмар с коронавирусом закончится, мы должны собрать всез выдающихся футболистов, чтобы сыграть винтажный Эль Класико. А собранные деньги отдадим на благотворительность», - сказал Касильяс.

Экс-игроки «Барселоны» Карлес Пуйоль и Андрес Иньеста поддержали идею Икера.

 

 

Ранее сообщалось, что Касильяс будет баллотироваться на пост президента федерации футбола Испании.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 07.04.2020 12:25
    0
    Подождите,пусть Рональдиньо откинется
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 07.04.2020 12:25
    0
    Подождите,пусть Рональдиньо откинется
    Ссылка
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