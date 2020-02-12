Касильяс будет баллотироваться на пост президента федерации футбола Испании

Голкипер «Порту» Икер Касильяс выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Королевской футбольной федерации Испании (RFEF).
38-летний футболист встретился со своими бывшими партнерами по сборной Испании Карлесом Пуйолем и Андресом Иньестой, в надежде заручиться их поддержкой в предстоящей борьбе с нынешним главой федерации Луисом Рубиалесом.
Выборы главы федерации состояться осенью 2020 года.
Напомним, что в мае 2019 года Касильяс перенес инфаркт. В конце года он возобновил тренировки.
Источник — Cadena Ser
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