Касильяс будет баллотироваться на пост президента федерации футбола Испании

Голкипер «Порту» Икер Касильяс выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Королевской футбольной федерации Испании (RFEF).

38-летний футболист встретился со своими бывшими партнерами по сборной Испании Карлесом Пуйолем и Андресом Иньестой, в надежде заручиться их поддержкой в предстоящей борьбе с нынешним главой федерации Луисом Рубиалесом.

Выборы главы федерации состояться осенью 2020 года.

Напомним, что в мае 2019 года Касильяс перенес инфаркт. В конце года он возобновил тренировки.