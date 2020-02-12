Касильяс будет баллотироваться на пост президента федерации футбола Испании

Известный вратарь решил стать функционером

  • 12.02.2020 09:18
  • 536 просмотров
  • 1 комментарий
Касильяс будет баллотироваться на пост президента федерации футбола Испании
© Instagram. Икер Касильяс

Голкипер «Порту» Икер Касильяс выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Королевской футбольной федерации Испании (RFEF).

38-летний футболист встретился со своими бывшими партнерами по сборной Испании Карлесом Пуйолем и Андресом Иньестой, в надежде заручиться их поддержкой в предстоящей борьбе с нынешним главой федерации Луисом Рубиалесом.

Выборы главы федерации состояться осенью 2020 года. 

Напомним, что в мае 2019 года Касильяс перенес инфаркт. В конце года он возобновил тренировки.

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Источник — Cadena Ser

(4 голоса)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 12.02.2020 10:03
    0
    Удачи!!!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 12.02.2020 10:03
    0
    Удачи!!!
    Ссылка
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