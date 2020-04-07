ВИДЕО. Лучшие сейвы третьего тура чемпионата Беларуси

Смотрите нарезку лучших действий вратарей в третьем туре Высшей лиги

  • 07.04.2020 11:59
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ВИДЕО. Лучшие сейвы третьего тура чемпионата Беларуси
© БФФ

Белорусская федерация футбола опубликовала ролик с лучшими сейвы третьего тура Высшей лиги. 

В нарезку попали несколько самых ярких спасения ворот в исполнении голкиперов белорусских команд. 

Ранее был определен лучший игрок третьего тура чемпионата Беларуси по футболу. Им тоже стал вратарь.

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Источник — Беларуская федэрацыя футбола

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