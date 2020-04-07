Барселона и ПСЖ – фавориты в борьбе за экс-игрока донецкого Шахтера

Полузащитник «Челси» Виллиан также имеет вариант трудоустройства в «Ювентусе»

  • 07.04.2020 09:38
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Барселона и ПСЖ – фавориты в борьбе за экс-игрока донецкого Шахтера
© Global Look Press. Виллиан

31-летний хавбек лондонского «Челси» и национальной сборной Бразилии Виллиан может летом сменить клубную прописку. 

По данным источника, фаворитами в борьбе за экс-игрока донецкого «Шахтера» являются французский ПСЖ и каталонская «Барселона». 

В текущем сезоне АПЛ Виллиан забил 5 голов в 28 матчах. В Лиге чемпионов он провел 1 мяч в 7 поединках. 31-летний футболист играет за «Челси» с 2013 года.

Напомним, в период с 2007 по 2012 год Виллиан провел 140 матчей и забил 20 мячей за донецкий «Шахтер».

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» собирается приобрести Виллиана.

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Источник — El Mundo Deportivo

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