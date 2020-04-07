Барселона и ПСЖ – фавориты в борьбе за экс-игрока донецкого Шахтера

31-летний хавбек лондонского «Челси» и национальной сборной Бразилии Виллиан может летом сменить клубную прописку.

По данным источника, фаворитами в борьбе за экс-игрока донецкого «Шахтера» являются французский ПСЖ и каталонская «Барселона».

В текущем сезоне АПЛ Виллиан забил 5 голов в 28 матчах. В Лиге чемпионов он провел 1 мяч в 7 поединках. 31-летний футболист играет за «Челси» с 2013 года.

Напомним, в период с 2007 по 2012 год Виллиан провел 140 матчей и забил 20 мячей за донецкий «Шахтер».

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» собирается приобрести Виллиана.