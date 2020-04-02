Ювентус собирается приобрести экс-игрока донецкого Шахтера

Руководство «Ювентуса» заинтересовано в подписании атакующего хавбека «Челси» и сборной Бразилии Виллиана.

Игрок нужен главному тренеру туринцев Маурицио Сарри, который работал в лондонском клубе с 2018 по 2019 год.

В текущем сезоне АПЛ Виллиан забил 5 голов в 28 матчах. В Лиге чемпионов он провел 1 мяч в 7 поединках. 31-летний футболист играет за «Челси» с 2013 года. В Англию он перебрался из махачкалинского «Анжи», куда перешел из донецкого «Шахтера».

В рядах Старой Синьоры Виллиан может воссоединиться с другим бывшим лидером горняков, Дугласом Костой. Правда, сообщалось, что сам Виллиан планирует остаться в АПЛ. Контракт бразильца истекает летом.