Ювентус собирается приобрести экс-игрока донецкого Шахтера

Хавбек «Челси» Виллиан нужен наставнику туринцев Маурицио Сарри

  • 02.04.2020 14:39
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Ювентус собирается приобрести экс-игрока донецкого Шахтера
© ФК Челси. Виллиан

Руководство «Ювентуса» заинтересовано в подписании атакующего хавбека «Челси» и сборной Бразилии Виллиана.

Игрок нужен главному тренеру туринцев Маурицио Сарри, который работал в лондонском клубе с 2018 по 2019 год.

В текущем сезоне АПЛ Виллиан забил 5 голов в 28 матчах. В Лиге чемпионов он провел 1 мяч в 7 поединках. 31-летний футболист играет за «Челси» с 2013 года. В Англию он перебрался из махачкалинского «Анжи», куда перешел из донецкого «Шахтера».

В рядах Старой Синьоры Виллиан может воссоединиться с другим бывшим лидером горняков, Дугласом Костой. Правда, сообщалось, что сам Виллиан планирует остаться в АПЛ. Контракт бразильца истекает летом.

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Источник — Tuttosport

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