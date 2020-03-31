Виллиан не хочет покидать Англию

Полузащитник «Челси» Виллиан заявил, что планирует продолжать играть в Английской Премьер-лиге.
Напомним, что контракт бразильца с «Челси» истекает в конце сезона 2019/20.
«Первоочередный вариант — продолжение карьеры в АПЛ, но не исключаю, что попробую силы в другом чемпионате.
Намерен доиграть сезон, а дальше — посмотрим, однако я очень привык к Англии. Меня часто спрашивают, не перейду ли я в «Коринтианс». Конечно, я люблю эту команду, играл за нее с 9 до 18 лет, у меня здесь много друзей. Тем не менее, я хочу продолжить карьеру в Европе», - сказал Виллиан.
В этом сезоне Виллиан сыграл 37 матчей за «Челси», забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.
Ранее Виллиан заявлял, что у него нет никаких предложений, кроме «Челси».
Источник — ESPN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.