Виллиан не хочет покидать Англию

Полузащитник «Челси» Виллиан заявил, что планирует продолжать играть в Английской Премьер-лиге.

Напомним, что контракт бразильца с «Челси» истекает в конце сезона 2019/20.

«Первоочередный вариант — продолжение карьеры в АПЛ, но не исключаю, что попробую силы в другом чемпионате.

Намерен доиграть сезон, а дальше — посмотрим, однако я очень привык к Англии. Меня часто спрашивают, не перейду ли я в «Коринтианс». Конечно, я люблю эту команду, играл за нее с 9 до 18 лет, у меня здесь много друзей. Тем не менее, я хочу продолжить карьеру в Европе», - сказал Виллиан.

В этом сезоне Виллиан сыграл 37 матчей за «Челси», забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.

Ранее Виллиан заявлял, что у него нет никаких предложений, кроме «Челси».