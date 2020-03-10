ВИЛЛИАН: «У меня нет предложений ни от кого, кроме Челси»

Переговоры о продлении контракта игрока с лондонцами идут тяжело

  • 10.03.2020 10:10
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ВИЛЛИАН: «У меня нет предложений ни от кого, кроме Челси»
© as.com. Виллиан

Бразильский хавбек «Челси» Виллиан высказался о текущей ситуации с продлением контракта с клубом.

«Я все еще не знаю, останусь ли в «Челси» или покину команду. У меня нет предложений от других команд, я не веду переговоры ни с кем, кроме «Челси». Ни одна другая команда не предлагала мне ничего конкретного, ситуация с «Челси» в той же плоскости. Клуб предлагал мне двухлетний контракт, я сказал, что мне нужен трехлетний, и после этого все повисло в воздухе. В любом случае, хочу подчеркнуть, что я все еще игрок «Челси» и буду стараться делать все возможное чтобы помочь команде до тех пор, пока не закончится контракт», - сказал Виллиан.

Текущий контракт Виллиана истекает летом 2020 года.

В этом сезоне он провел 37 матчей, забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет подписать Виллиана.

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Источник — ESPN

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