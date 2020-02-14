Ювентус хочет подписать Виллиана

«Ювентус» нацелился на полузащитника «Челси» Виллиана.

Английская пресса отмечает, что лондонский клуб готов отпустить футболиста летом. Ранее сообщалось, что Виллиан хотел бы продлить контракт с «Челси» на два года и может покинуть команду, если ему предложат соглашение сроком лишь на один сезон.

В этом сезоне Виллиан провел 24 матча в АПЛ, забил 4 мяча и сделал 4 ассиста.

Отметим, что Виллиан также интересен «Барселоне».