Ювентус хочет подписать Виллиана

«Ювентус» нацелился на полузащитника «Челси» Виллиана.
Английская пресса отмечает, что лондонский клуб готов отпустить футболиста летом. Ранее сообщалось, что Виллиан хотел бы продлить контракт с «Челси» на два года и может покинуть команду, если ему предложат соглашение сроком лишь на один сезон.
В этом сезоне Виллиан провел 24 матча в АПЛ, забил 4 мяча и сделал 4 ассиста.
Отметим, что Виллиан также интересен «Барселоне».
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Источник — Daily Express
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