Виллиан летом может уйти в Барселону свободным агентом

31-летний вингер лондонского «Челси» Виллиан может перейти в «Барселону».

Сообщается, что каталонский клуб планирует заполучить бразильца по окончании сезона, представители клуба уже несколько раз встречались с агентами футболиста. Ранее сообщалось, что данный трансфер мог случиться в зимнее трансферное окно, которое уже закрылось.

Отметим, что контракт Виллиана с «Челси» действует до конца сезона, продлевать трудовое соглашение футболист не собирается. Ранее «Барселона» уже несколько делала предложения о трансфере игрока, но в 2018 году английский клуб не захотел продавать бразильца.



Виллиан защищает цвета «Челси» с лета 2013-го года после перехода из «Анжи». В текущем сезоне вингер провел за «синих» 30 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

Напомним, с лета 2007-го по зиму 2013-го года Виллиан выступал за донецкий «Шахтер».