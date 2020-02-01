Виллиан летом может уйти в Барселону свободным агентом

Стороны близки к заключению контракта

  • 01.02.2020 13:50
  • 1242 просмотра
  • 2 комментария
Виллиан летом может уйти в Барселону свободным агентом
© Sky Sports. Виллиан

31-летний вингер лондонского «Челси» Виллиан может перейти в «Барселону».

Сообщается, что каталонский клуб планирует заполучить бразильца по окончании сезона, представители клуба уже несколько раз встречались с агентами футболиста. Ранее сообщалось, что данный трансфер мог случиться в зимнее трансферное окно, которое уже закрылось. 

Отметим, что контракт Виллиана с «Челси» действует до конца сезона, продлевать трудовое соглашение футболист не собирается. Ранее «Барселона» уже несколько делала предложения о трансфере игрока, но в 2018 году английский клуб не захотел продавать бразильца.
 
Виллиан защищает цвета «Челси» с лета 2013-го года после перехода из «Анжи». В текущем сезоне вингер провел за «синих» 30 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

Напомним, с лета 2007-го по зиму 2013-го года Виллиан выступал за донецкий «Шахтер».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 14:07
    0
    я скорее поверю что Матвиенко ещё может купить арсенал, чем что виллиан перейдёт в барсу)
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 14:06
    +3
    на спорт юа уже 10 лет продают виллиана в барсу, вообще уже никак не воспринимаются такие новости за него.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 14:06
    +3
    на спорт юа уже 10 лет продают виллиана в барсу, вообще уже никак не воспринимаются такие новости за него.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 14:07
    0
    я скорее поверю что Матвиенко ещё может купить арсенал, чем что виллиан перейдёт в барсу)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности