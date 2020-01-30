Барселона готова заплатить €25 миллионов за Виллиана

Каталонская «Барселона» намерена подписать 31-летнего бразильского вингера лондонского «Челси» Виллиана в зимнее трансферное окно. «Барселона» готова предложить за игрока €25 миллионов.

Текущий контракт Виллиана с «Челси» рассчитан до конца текущего сезона, после чего футболист сможет покинуть клуб в качестве свободного агента.

Виллиан защищает цвета «Челси» с лета 2013-го года после перехода из «Анжи». В текущем сезоне вингер провел за «синих» 30 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

С лета 2007-го по зиму 2013-го года Виллиан выступал за донецкий «Шахтер».