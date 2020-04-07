Сергей РЕБРОВ: «Все удивлялись, как я перепрыгнул британца»

45-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Ребров рассказал о первых успехах в составе сборной Украины.

«Многие ребята из той молодежки, которая была в шаге от Олимпиады, перебрались в национальную сборную. Я вместе с ними. Перед стартом отборочного турнира чемпионата мира 1998 года у нас было несколько спаррингов, и я принял участие в двух из них — против Турции (2:3) и Литвы (5:2). Матч с литовцами в прессе преподносили в качестве генеральной репетиции перед игрой в Северной Ирландии. Помню, что вышел во втором тайме и отдал голевой пас.

В Белфасте Йожеф Сабо не стал особо ничего менять и снова выпустил меня на замену. Тот матч я, конечно, запомнил, ведь забил тогда свой первый гол за сборную Украины. Мы разыграли штрафной, Виктор Скрипник сделал хорошее забегание и подал с фланга, а я удачно пробил головой. Все тогда говорили, что маленький Ребров перепрыгнул высоченного британца. В газетах об это много писали (улыбается).

Но важно, что меня это совсем не удивило. Я и потом часто забивал со второго этажа, это мне дано от природы – хороший прыжок, хороший выбор позиции. Считаю, чтобы выиграть мяч головой, нужно, прежде всего, выбрать правильную точку и вовремя выпрыгнуть – и тогда у тебя есть хорошие шансы, несмотря на рост. Так и произошло в матче с Северной Ирландией. Я был безумно рад этому голу», – сказал Ребров.

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