Сергей РЕБРОВ: «Пенальти должен был бить я, но Ващук сказал, что уверен»

Специалист рассказал о выступлениях за молодежную сборную Украины

  • 02.04.2020 21:46
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  • 1 комментарий
Сергей РЕБРОВ: «Пенальти должен был бить я, но Ващук сказал, что уверен»
© Сергей РЕБРОВ: «Пенальти должен был бить я, но Ващук сказал, что уверен»

45-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Ребров поделился воспоминаниями о своих выступлениях за молодежную национальную команду.

«У нас была очень крепкая команда, которую собирал Владимир Мунтян, а потом возглавлял Виктор Колотов. Многие из ребят перешли оттуда в национальную сборную, мы были в шаге от выхода из группы, могли попасть на Олимпийские игры. До сих пор перед глазами тот момент в поединке с Хорватией! В конце встречи арбитр назначил пенальти, я должен был его бить, но Влад Ващук сказал: «Серый, я уверен». Увы, не сложилось. Впрочем, это было потом, а в самом начале, летом 1993-го года, мы выиграли очень престижный турнир в Испании. Летели туда с приключениями. Поездка несколько раз откладывалась, нас вроде бы должна была подобрать чартером грузинская молодежка. В итоге все расходы оплатил президент «Борисфена» Дмитрий Злобенко, и эту победу мы посвятили ему. В группе обыграли Чили, Испанию и Грузию. В полуфинале прошли по пенальти США, а в решающем поединке снова встретились с чилийцами и победили в дополнительное время. Тогда мне казалось, что этот победный мяч — самое большое достижение в моей жизни!», — рассказал Ребров.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.04.2020 21:57
    +4
    Ващук везде успел поднасрать!!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.04.2020 21:57
    +4
    Ващук везде успел поднасрать!!!!!!!!
    Ссылка
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