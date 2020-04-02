© Сергей РЕБРОВ: «Пенальти должен был бить я, но Ващук сказал, что уверен»

45-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Ребров поделился воспоминаниями о своих выступлениях за молодежную национальную команду.

«У нас была очень крепкая команда, которую собирал Владимир Мунтян, а потом возглавлял Виктор Колотов. Многие из ребят перешли оттуда в национальную сборную, мы были в шаге от выхода из группы, могли попасть на Олимпийские игры. До сих пор перед глазами тот момент в поединке с Хорватией! В конце встречи арбитр назначил пенальти, я должен был его бить, но Влад Ващук сказал: «Серый, я уверен». Увы, не сложилось. Впрочем, это было потом, а в самом начале, летом 1993-го года, мы выиграли очень престижный турнир в Испании. Летели туда с приключениями. Поездка несколько раз откладывалась, нас вроде бы должна была подобрать чартером грузинская молодежка. В итоге все расходы оплатил президент «Борисфена» Дмитрий Злобенко, и эту победу мы посвятили ему. В группе обыграли Чили, Испанию и Грузию. В полуфинале прошли по пенальти США, а в решающем поединке снова встретились с чилийцами и победили в дополнительное время. Тогда мне казалось, что этот победный мяч — самое большое достижение в моей жизни!», — рассказал Ребров.