ВИДЕО. Грабли вместо ракетки. Чем занимается Костюк во время карантина

Украинская теннисистка Марта Костюк не теряет времени даром во время карантина. 17-летняя украинка поделилась видео, на котором она работает по хозяйству.
«Нет спортивного зала, но есть компромиссное решение», – подписала Костюк сторис в инстаграме .
«Люди не знают, что я так часов семь уже гребу», – добавила Марта на видео.
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Источник — Sport.ua
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