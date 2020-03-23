Марта КОСТЮК: «Сейчас в мире происходит так много ужасных вещей»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала ситуацию с пандемией коранавируса в мире, а также вспомнила землетрясение в Загребе, которое состоялось в воскресенье утром.



«Сложно просыпаться каждый день и читать все больше и больше плохих новостей. Мир сейчас в таком трудном положении, так много ужасных вещей происходит. Нам нужно держаться вместе, чтобы пройти через все это. Надеюсь, когда все это закончится, мы научимся лучше относиться друг к другу и к планете.



Мои молитвы адресованы всем тем, кто сейчас страдает, всем медикам и каждому, кто работает, чтобы поддерживать порядок в мире в это ужасное время.



Также, особые молитвы за Загреб, город, который я действительно люблю. Этим утром Загреб настигло землетрясение магнитудой в 5,5 баллов. В центре города есть значительные разрушения, люди на улицах… жители Загреба и весь мир, мои мысли с вами», – сказала Костюк.

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