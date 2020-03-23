Марта КОСТЮК: «Сейчас в мире происходит так много ужасных вещей»

Украинская теннисистка – о пандемии коронавируса и землетрясении в Загребе

  • 23.03.2020 18:59
  • 472 просмотра
  • 2 комментария
Марта КОСТЮК: «Сейчас в мире происходит так много ужасных вещей»
© Инстаграм Марты Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала ситуацию с пандемией коранавируса в мире, а также вспомнила землетрясение в Загребе, которое состоялось в воскресенье утром.
 
«Сложно просыпаться каждый день и читать все больше и больше плохих новостей. Мир сейчас в таком трудном положении, так много ужасных вещей происходит. Нам нужно держаться вместе, чтобы пройти через все это. Надеюсь, когда все это закончится, мы научимся лучше относиться друг к другу и к планете.
 
Мои молитвы адресованы всем тем, кто сейчас страдает, всем медикам и каждому, кто работает, чтобы поддерживать порядок в мире в это ужасное время.
 
Также, особые молитвы за Загреб, город, который я действительно люблю. Этим утром Загреб настигло землетрясение магнитудой в 5,5 баллов. В центре города есть значительные разрушения, люди на улицах… жители Загреба и весь мир, мои мысли с вами», – сказала Костюк.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.03.2020 20:23
    0
    Ей сказочно повезло, что она не оказалась в это время в центре Загреба... Со вторым днем рождения тебя, Марта!
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    hhjkoooj
      hhjkoooj, 23.03.2020 20:20
    -1
    ещё одна дура
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.03.2020 20:23
    0
    Ей сказочно повезло, что она не оказалась в это время в центре Загреба... Со вторым днем рождения тебя, Марта!
    Ссылка
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