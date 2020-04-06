ВИДЕО. Роналдиньо за решеткой сдружился с полицейским, крышующим наркотики

Экс-футболист сборной Бразилии, «Барселоны», «Милана» и ряда других клубов Роналдиньо, который месяц назад был арестован в Парагвае по подозрению в подделке документов, продолжает отбывать наказание в одной из столичных тюрем этой страны.

На днях Роналдиньо записал видеообращение прямо из-за решетки, которое успело попасть в сеть и вызвать неоднозначную реакцию.

«Привет всем, привет семье Мораеса! Я здесь со своим товарищем по команде, моим нападающим, Пабло. Он играет очень хорошо. Мы составляем грозный тандем на поле! Скоро мы вновь сыграем», - сказал Роналдиньо.

Как стало известно прессе, Пабло Сезар Мораес – это бывший полицейский, который находится под арестом с сентября минувшего года. Его взяли под стражу по подозрению в участии в организованной группировке, состоящей из девяти копов, которые организовывали защиту (иными словами, «крышевали») торговцам наркотиками на севере Парагвая.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса адвокаты Роналдиньо не могут зарегистрировать апелляцию, по причине чего бразилец нескоро может рассчитывать на выход из-за решетки.