ДЕНИСОВ: «Футбол убьет не вирус, а допущенные человеческие ошибки»

Известный ведущий высказался о диллеме с продолжением сезона

  • 06.04.2020 13:59
  • 482 просмотра
  • 4 комментария
ДЕНИСОВ: «Футбол убьет не вирус, а допущенные человеческие ошибки»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал возможную окончательную остановку чемпионата Бельгии из-за пандемии коронавируса, а также объяснил, почему столь резкие действия могут обернуться для футбола катастрофой.

«Сейчас ситуация с Бельгией и их желанием закончить сезон, не доигрывая, очень напоминает ситуацию с ограничительными мерами по коронавирусу: лучше всего – дышать свежим воздухом, но в парке нельзя ходить. В УЕФА заявили, что каждая ассоциация в праве решать, доиграть сезон или завершить досрочно, но на решение Бельгии закончить отреагировала отрицательно.

Объясню, почему УЕФА прав. Вслед за Бельгией пошла цепная реакция. Нидерланды теперь тоже хотят завершить сезон. Аякс уже пообещал болельщикам, что вернёт деньги за абонементы за вторую часть чемпионата. По сути, клубы уже распускают футболистов, а значит, эти команды уже не примут участие в доигрывании еврокубков, в случае их возобновления. А это разрушит текущий сезон.

Телетрансляторы Лиги чемпионов и Лиги Европы, не получив матчи, равно как и спонсоры УЕФА, не получившие нужного объема медиа-проявлений в эфире, начнут требовать деньги обратно. Это сотни миллионов евро, которые полагались клубам. По сути, это разрушит финансовый механизм УЕФА и лишит клубы доходов на содержание. А дальше – банкротство клубов и всего европейского футбола. В этом случае футбол убьёт не вирус, а допущенные человеческие ошибки.

Поэтому, концепция УЕФА основывается на том, что должны быть доиграны как нынешние внутренние чемпионаты, так и еврокубки. Соответственно, они предполагают ждать, пока стихнет пандемия, и доиграть евросезон», - заявил Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    Valera35
      Valera35, 06.04.2020 14:26
    0
    Все эти смерти от вируса ничто по сравнению с тем сколько их будет от этих тупых карантинов и обвала экономик.
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    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 06.04.2020 14:13
    -1
    Та хай хоч всі клуби на планеті збанкрутують - це ніщо, порівняно з людськими життями. Продовжувати сезони в таких умовах - це «пір во врємя чуми». Сподіваюсь всі інші візьмуть приклад з бельгійців і зроблять те ж саме..
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    turist86
    online
      turist86, 06.04.2020 14:10
    -1
    Гроші важливіші за людські життя?
    У Нідерландах станом на 5 квітня кількість хворих на коронавірус зросла до 17 851 особи.
    За останню добу 116 пацієнтів померли, виявлено 1 224 нових хворих.
    общее количество смертей от COVID-19 в Бельгии с начала пандемии составляет 1 447.
    За последние сутки также подтверждены 1 260 новых случаев заражения вирусом. Общее число инфицированных по стране достигло 19 691.
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    dgurkis
    online
      dgurkis, 06.04.2020 14:10
    -1
    Мир перевернулся! Демократия теперь никому не нужна раз она приводит к всеобщей катастрофе. Только тоталитарные режимы выживут и спасут мир. И футбол возродится!
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    Valera35
      Valera35, 06.04.2020 14:26
    0
    Все эти смерти от вируса ничто по сравнению с тем сколько их будет от этих тупых карантинов и обвала экономик.
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