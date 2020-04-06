ВИЛЛИАН: «Хочу остаться в Европе. Еще могу играть на высоком уровне»

31-летний футболист пока не хочет возвращаться в Бразилию

  • 06.04.2020 10:34
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ВИЛЛИАН: «Хочу остаться в Европе. Еще могу играть на высоком уровне»
© BeSoccer. Виллиан

Хавбек «Челси» Виллиан заявил, что не собирается возвращаться в чемпионат Бразилии. 

«На данный момент у меня нет желания возвращаться в Бразилию, я хочу продолжить карьеру в Европе. Уверен, что смогу играть на высоком уровне еще несколько лет.

Интерес «Арсенала», «Тоттенхэма», «Барселоны» и «Ювентуса»? Слухов в последнее время много, но никаких конкретных переговоров пока не было», - сказал Виллиан.

В этом сезоне Виллиан сыграл 37 матчей за «Челси», забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.

Ранее Виллиан заявлял, что у него нет никаких предложений, кроме «Челси».

 

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Источник — Sky Sports

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