ВИЛЛИАН: «Хочу остаться в Европе. Еще могу играть на высоком уровне»

Хавбек «Челси» Виллиан заявил, что не собирается возвращаться в чемпионат Бразилии.

«На данный момент у меня нет желания возвращаться в Бразилию, я хочу продолжить карьеру в Европе. Уверен, что смогу играть на высоком уровне еще несколько лет.

Интерес «Арсенала», «Тоттенхэма», «Барселоны» и «Ювентуса»? Слухов в последнее время много, но никаких конкретных переговоров пока не было», - сказал Виллиан.

В этом сезоне Виллиан сыграл 37 матчей за «Челси», забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.

Ранее Виллиан заявлял, что у него нет никаких предложений, кроме «Челси».