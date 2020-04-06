Роман БЕЗУС: «До июня мы должны находиться в Бельгии и тренироваться»

Украинский полузащитник «Гента» – о ситуации с чемпионатом Бельгии

  • 06.04.2020 09:59
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Роман БЕЗУС: «До июня мы должны находиться в Бельгии и тренироваться»
© ФК Гент. Роман Безус

29-летний хавбек бельгийского «Гента» и национальной сборной Украины Роман Безус рассказал, как поддерживает форму на карантине в связи с пандемией коронавируса.

«Тренеры нам скидывают программу, что нужно делать. Раз в неделю мы собираемся маленькими группами, по четыре человека, и работаем на расстоянии с мячами. Раз в неделю у нас тренировка на базе. Когда мы тренировались в нормальном режиме, перед началом тренировки нам мерили температуру. Сейчас этого практически нет, потому что мы находимся дома. Иногда интересуются состоянием здоровья.

Нам конкретного ответа не дали. Я первый прочитал новость о том, что чемпионат досрочно завершен и спросил в клубной группе в Вотсаппе, правда ли это. Один из руководителей сказал, что это правда. Мы уже в группе начали друг друга поздравлять, что в следующем сезоне будет Лига чемпионов. Но на следующий день, мы прочитали новость, что УЕФА хочет заблокировать это решение. УЕФА тоже можно понять. Нам конкретного ответа так и не дали, дали только программу работы на две недели. Пока сказали, что до июня мы должны находиться здесь и тренироваться.

Я чувствовал себя хорошо, и все больше играл. Были хорошие результаты, начиналась пора плей-офф. Но случилось так, от нас ничего не зависит, значит так нужно. Будем продолжать работать.

У нас есть небольшая группа, украинцы и грузины Гента. Немножко переписываемся. Рома Яремчук практически каждый день на базу ездит, занимается в зале. Он практически восстановился. Сейчас групповых тренировок нет, но индивидуально работает, делает ту же работу, что и мы».

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Источник — Футбол 1/2/3

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