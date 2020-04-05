ФОТО ДНЯ. Игроки Славии поблагодарили единственного фаната на трибуне

В субботу, 4 апреля, мозырская «Славия» в рамках гостевого матча 3-го тура чемпионата Беларуси обыграла брестское «Динамо» со счетом 2:1.
По окончании встречи игроки «Славии» поблагодарили единственного болельщика из Мозыря, который приехал на победный матч в Бресте.
Фото: Геннадий Козловский
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Источник — Прессбол
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