Тренер Динамо-Брест: «Не понравилось отношение моих подопечных»

Главный тренер «Динамо-Брест» Сергей Ковальчук прокомментировал поражение от «Славии-Мозырь» (1:2) в поединке 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

«Естественно, недовольны результатом, хотя игра складывалась не в нашу пользу. Да, моментов создали достаточно, но... Настраивал ребят на то, что «Славия» — довольно боевитая команда, что она и продемонстрировала. Единственное, что мне не понравилось — это отношение моих подопечных. Я так понимаю, что мы все еще в прошлом сезоне, мы — чемпионы страны. Есть кое-какие моменты, которые мне не нравятся. Мы это все обозначим. Надеюсь, что вернемся на землю, потому что сверху все видно, и это наказывается», — отметил Ковальчук.