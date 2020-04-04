Тренер Динамо-Брест: «Не понравилось отношение моих подопечных»

Сергей Ковальчук недоволен поражением от «Славии-Мозырь» (1:2)

  • 04.04.2020 23:30
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Тренер Динамо-Брест: «Не понравилось отношение моих подопечных»
© ФК Динамо-Брест. Сергей Ковальчук

Главный тренер «Динамо-Брест» Сергей Ковальчук прокомментировал поражение от «Славии-Мозырь» (1:2) в поединке 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

«Естественно, недовольны результатом, хотя игра складывалась не в нашу пользу. Да, моментов создали достаточно, но... Настраивал ребят на то, что «Славия» — довольно боевитая команда, что она и продемонстрировала. Единственное, что мне не понравилось — это отношение моих подопечных. Я так понимаю, что мы все еще в прошлом сезоне, мы — чемпионы страны. Есть кое-какие моменты, которые мне не нравятся. Мы это все обозначим. Надеюсь, что вернемся на землю, потому что сверху все видно, и это наказывается», — отметил Ковальчук.

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Источник — ФК Динамо-Брест

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