Александр БАБИЧ: «Договорились с Худжамовым о расторжении контракта»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич рассказал о причинах расторжения контракта с 37-летним украинским вратарем Рустамом Худжамовым.

«Клуб и футболист, который имел проблемы со здоровьем, нашли компромисс и договорились о досрочном расторжении контракта. Мы все очень благодарны Рустаму, который много лет отдал команде и был одним из самых стабильных и надежных игроков», — отметил Бабич.

Худжамов защищал цвета «Мариуполя» с 2016-го года.