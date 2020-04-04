Александр БАБИЧ: «Договорились с Худжамовым о расторжении контракта»

У украинского вратаря есть проблемы со здоровьем

  • 04.04.2020 21:28
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Александр БАБИЧ: «Договорились с Худжамовым о расторжении контракта»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич рассказал о причинах расторжения контракта с 37-летним украинским вратарем Рустамом Худжамовым.

«Клуб и футболист, который имел проблемы со здоровьем, нашли компромисс и договорились о досрочном расторжении контракта. Мы все очень благодарны Рустаму, который много лет отдал команде и был одним из самых стабильных и надежных игроков», — отметил Бабич.

Худжамов защищал цвета «Мариуполя» с 2016-го года.

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Источник — zbirna.com

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