Александр БАБИЧ: «Договорились с Худжамовым о расторжении контракта»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич рассказал о причинах расторжения контракта с 37-летним украинским вратарем Рустамом Худжамовым.
«Клуб и футболист, который имел проблемы со здоровьем, нашли компромисс и договорились о досрочном расторжении контракта. Мы все очень благодарны Рустаму, который много лет отдал команде и был одним из самых стабильных и надежных игроков», — отметил Бабич.
Худжамов защищал цвета «Мариуполя» с 2016-го года.
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Источник — zbirna.com
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