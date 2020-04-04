Юрий ВЕРНИДУБ: «Очень плохой результат. Ответственность на мне»

Наставник солигорского «Шахтера» подвел итоги встречи с «Неманом» (0:0)

  • 04.04.2020 19:31
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Очень плохой результат. Ответственность на мне»
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб подвел итоги ничьей с «Неманом» (0:0) в поединке 3-го тура чемпионата Беларуси.

— Хорошая игра была. Только было мало моментов, чтобы ее выиграть. Они были, но их было мало. Понимали, что «Неман» будет играть от обороны и выбегать в контратаки – у них это хорошо получается. Мы об этом тоже побеспокоились: один из наших крайних защитников всегда оставался для подстраховки. Проанализировав игру с «Ислочью» и «Витебском», решили так. Что касается нашей игры, то мы не реализовали свои моменты. Уверен, забей мы один гол, команде-соперника пришлось бы раскрываться и идти вперед – счет был бы другой. А когда десять человек стоит за линией мяча на своей половине – очень сложно вскрыть. Здесь нужны креативные футболисты. Они у нас есть, конечно. Тот же Иванович очень старался, Бодула специально выпустил для этого, чтобы он мог обыграть один в один. К сожалению, не хватило.

— Три тура позади: забито только два гола и заработано лишь четыре очка.
— Очень плохой результат. Я это прекрасно понимаю. Нужно работать. Если посмотреть, как против нас играют – все команды действуют от обороны, «закрываются» на своей половине. Нужно вскрывать. Мы работаем над этим. Все замены сегодня были направлены только на атаку, все атакующие игроки, что есть в наличии, сегодня были на поле. К сожалению, не хватает где-то этой последней передачи. Тут надо отдать должное и «Неману». Они очень компактно и добротно оборонялись. Нам пока голы действительно даются сложно. Есть убойные моменты, но, к сожалению, они остаются нереализованными. Может быть расслабленность при завершающем ударе, может быть что-то другое…

Я понимаю, что сейчас у нас плохой результат. Особенно, в домашних матчах: поражение и ничья – одно очко взяли. Надо, значит, перетерпеть, есть над чем работать. Плюс поля пока не лучшего качества. Не хочется упрекать, но оно сегодня было жестковатое, мяч дробил. Из-за этого где-то лишнее касание приходилось делать. Тем не менее, мне не в чем упрекнуть своих футболистов. Они старались и выполняли то, что я им говорил. Здесь, в первую очередь, ответственность на мне.

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Источник — ФК Шахтер Солигорск

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