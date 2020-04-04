Бабич предлагает сделать Худжамова исполнительным директором Мариуполя

Вратарь может завершить карьеру из-за травмы

  • 04.04.2020 18:00
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Бабич предлагает сделать Худжамова исполнительным директором Мариуполя
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Ранее уже сообщалось о том, что голкипер «Мариуполя» Рустам Худжамов может завершить карьеру из-за проблем с коленом.

Будущее Худжамова прокомментировал главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич:

«Чтобы Худжамов мог продолжать играть, ему потребуется операция, потому что проблемы с коленом у него серьезные.

Он сможет продолжить карьеру, когда колено позволит возможность на 100% выполнять нагрузку. Это его здоровье и его карьера. Знаменитая карьера. Если у него получится – мы будем рады. Рустам для нас – не просто номер один, это капитан, человек с харизмой.

А продолжит он карьеру или найдет себя в чем-то другом? Я общался с Рустамом за годы нашей совместной работы. Иметь такого функционера в команде, с таким интеллектом и харизмой – это был бы большой плюс для клуба. Отдать ему спортивную часть или сделать исполнительным директором – это был бы шаг вперед».

 

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Источник — Instagram

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