Бабич предлагает сделать Худжамова исполнительным директором Мариуполя

Ранее уже сообщалось о том, что голкипер «Мариуполя» Рустам Худжамов может завершить карьеру из-за проблем с коленом.

Будущее Худжамова прокомментировал главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич:

«Чтобы Худжамов мог продолжать играть, ему потребуется операция, потому что проблемы с коленом у него серьезные.

Он сможет продолжить карьеру, когда колено позволит возможность на 100% выполнять нагрузку. Это его здоровье и его карьера. Знаменитая карьера. Если у него получится – мы будем рады. Рустам для нас – не просто номер один, это капитан, человек с харизмой.

А продолжит он карьеру или найдет себя в чем-то другом? Я общался с Рустамом за годы нашей совместной работы. Иметь такого функционера в команде, с таким интеллектом и харизмой – это был бы большой плюс для клуба. Отдать ему спортивную часть или сделать исполнительным директором – это был бы шаг вперед».