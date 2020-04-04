СЕРЕБРЕННИКОВ: «Официального решения по Бельгии не было. УЕФА против»

Экс-игрок «Брюгге» – об идее досрочного завершения чемпионата Бельгии

  • 04.04.2020 09:35
  • 353 просмотра
  • 1 комментарий
СЕРЕБРЕННИКОВ: «Официального решения по Бельгии не было. УЕФА против»
© ФК Динамо Киев. Сергей Серебренников

Бывший футболист «Брюгге» и национальной сборной Украины  Сергей Серебренников прокомментировал информацию о том, что чемпионат Бельгии будет окончательно остановлен.

«Действительно, есть новость, что бельгийская федерация приняла решение досрочно завершить чемпионат. Официального решения не было, то есть это только идея. Дискуссий по этому поводу очень много, так как УЕФА отреагировало не очень позитивно. 

Были прямые включения, переговоры на эту тему. УЕФА не восприняло это и против. Они считают, что все должны быть солидарны и хотят, чтобы чемпионат доиграли.

Клубы выступили за остановку чемпионата, в первую очередь это обсуждалось с ними. Сама идея достаточно давно витала в воздухе, но в четверг они вместе с руководством лиги и федерации пришли к единому решению, что с финансовой точки зрения будет правильно остановить чемпионат в это время.

«Брюгге» лидирует с большим отрывом и с большой вероятностью они чемпионами и стали бы. Больше дискуссии о втором месте и еврокубках. Но клубы согласились, что «Гент» второй и играет квалификацию Лиги чемпионов. 

Насчет вылета - решили, что никто не вылетает. В данный момент 16 клубов, но решили, что в следующем сезоне будет расширение до 18 команд. Две команды, которые между собой играли плей-офф за выход в элитный дивизион, обе выходят», - сказал Серебренников в эфире программы «Оставайся с футболом» на ТК «Футбол 1».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 04.04.2020 10:47
    0
    Я понимаю стремление функционеров УЕФА рулить всеми процессами внутренних чемпионатов в Европе. Но это превышение полномочий. Нет в Уставе УЕФА такого пункта, в котором им даются права во вмешательство решений национальных федераций! Они могут РЕКОМЕНДОВАТЬ. но не требовать, с применением санкций, что либо от национальных федераций ( если это не идет в разрез с требованием Устава УЕФА). В ситуации с Бельгией - дело не стоит выеденного яйца - ВСЕ клубы согласились на такое решение! Чеферин может головой в стену не один раз удариться...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 04.04.2020 10:47
    0
    Я понимаю стремление функционеров УЕФА рулить всеми процессами внутренних чемпионатов в Европе. Но это превышение полномочий. Нет в Уставе УЕФА такого пункта, в котором им даются права во вмешательство решений национальных федераций! Они могут РЕКОМЕНДОВАТЬ. но не требовать, с применением санкций, что либо от национальных федераций ( если это не идет в разрез с требованием Устава УЕФА). В ситуации с Бельгией - дело не стоит выеденного яйца - ВСЕ клубы согласились на такое решение! Чеферин может головой в стену не один раз удариться...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности