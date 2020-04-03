Чемпионат Беларуси. Городея на выезде обыграла Белшину

Стартовал третий тур чемпионата Беларуси

  • 03.04.2020 19:33
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Чемпионат Беларуси. Городея на выезде обыграла Белшину
© fcgorodeya.by

В стартовом матче третьего тура чемпионата Беларуси «Городея» на выезде обыграла «Белшину» со счетом 1:0.

«Белшина» - «Городея» - 0:1
Гол: 0:1 – 66 Саичич.

«Белшина» – Харитонович, Ясюкевич, Рочев, Кучинский, Одеоибо, Башилов, Скобликов, Бежонов (Глебко, 62), Бордуков, Салимов (Грек, 87), Ковель.

«Городея» – Довгялло, Павлючек, Усеня, Позняк, Йоксимович, Сазонович, Сорокин, Байдук, Шибун (Баглай, 83), Яскович (Саичич, 63), Архипов (Шестиловский, 90).

Предупреждения: Яскович (32), Ковель (74).

Также сегодня состоится матч «Динамо» Минск – «Торпедо-БелАЗ».

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Источник — Sport.ua

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