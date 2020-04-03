Динамо Минск – Торпедо-БелАЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 3 апреля, состоится матч 3-го тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют «Динамо» Минск и «Торпедо-БелАЗ» Жодино.
Поединок пройдет в Минске на стадионе «Трактор». Начало встречи – в 19:00 по Киеву.
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Источник — YouTube
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