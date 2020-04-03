Александр ЛУКАШЕНКО: «Запрещать массовые мероприятия не будем»

Президент Беларуси сказал, что у него свои подходы к решению вопроса с распостранением коронавируса

  • 03.04.2020 13:56
  • 736 просмотров
  • 7 комментариев
Александр ЛУКАШЕНКО: «Запрещать массовые мероприятия не будем»
© Газета.ру. Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что массовые мероприятия в стране не запрещают. Но загонять туде также никто не собирается.
 
«Никого не загоняют. Просто предлагаем: если хотите, пожалуйста, приходите. Нет, значит, нет», – сказал Лукашенко.
 
Он привел в пример любительский хоккейный чемпионат, который сейчас проходит в Беларуси. В нем принимает участие и команда президента. По словам Лукашенко, одну из последних игр захотели посетить курсанты военизированных вузов. Запрещать им не стали: они живут в казармах друг возле друга, и если посидят группой на трибунах, то вряд ли это на что-то повлияет. Но после игры Александр Лукашенко поручил отследить состояние молодых людей.
 
«Ни одной проблемы. Чего мы будем запрещать? Это не наш подход и не наша концепция», – добавил Лукашенко.
 
В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 304 случая заражения. 53 пациента выздоровели, четверо умерли.

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Источник — Belta.by

(2 голоса)

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Комментарии
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 03.04.2020 14:52
    +3
    Какой же он мудак
    Ссылка
    Леня Кукуев
      Леня Кукуев, 03.04.2020 14:49
    0
    ну вот по результатам и можно будет говорить имеет ли место быть такой подход
    Ссылка
    f-play
      f-play, 03.04.2020 14:07
    +5
    Дядя Саша, ты — дурак?
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 03.04.2020 14:06
    +3
    ...но с моей точки зрения, стремноватый подход...
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 03.04.2020 14:06
    -3
    Ну, не знаю... Главное, чтоб никаких эксцесов не произошло из-за этого... смотрим и держим кулаки
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 03.04.2020 14:02
    +5
    странное что-то затеял, вроде ж не жириновский что б такое вытворять
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 03.04.2020 13:58
    +4
    Щось на не бачив Цибулю в натовпі останнім часом
    Ссылка
    f-play
      f-play, 03.04.2020 14:07
    +5
    Дядя Саша, ты — дурак?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 03.04.2020 14:02
    +5
    странное что-то затеял, вроде ж не жириновский что б такое вытворять
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 03.04.2020 13:58
    +4
    Щось на не бачив Цибулю в натовпі останнім часом
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 03.04.2020 14:52
    +3
    Какой же он мудак
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 03.04.2020 14:06
    +3
    ...но с моей точки зрения, стремноватый подход...
    Ссылка
    Леня Кукуев
      Леня Кукуев, 03.04.2020 14:49
    0
    ну вот по результатам и можно будет говорить имеет ли место быть такой подход
    Ссылка
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