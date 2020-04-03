Александр ЛУКАШЕНКО: «Запрещать массовые мероприятия не будем»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что массовые мероприятия в стране не запрещают. Но загонять туде также никто не собирается.
«Никого не загоняют. Просто предлагаем: если хотите, пожалуйста, приходите. Нет, значит, нет», – сказал Лукашенко.
Он привел в пример любительский хоккейный чемпионат, который сейчас проходит в Беларуси. В нем принимает участие и команда президента. По словам Лукашенко, одну из последних игр захотели посетить курсанты военизированных вузов. Запрещать им не стали: они живут в казармах друг возле друга, и если посидят группой на трибунах, то вряд ли это на что-то повлияет. Но после игры Александр Лукашенко поручил отследить состояние молодых людей.
«Ни одной проблемы. Чего мы будем запрещать? Это не наш подход и не наша концепция», – добавил Лукашенко.
В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 304 случая заражения. 53 пациента выздоровели, четверо умерли.
Читайте также: Александр ЛУКАШЕНКО: «Запирать людей в тухлых квартирах – это не метод»
Источник — Belta.by
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.