Александр ЛУКАШЕНКО: «Запрещать массовые мероприятия не будем»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что массовые мероприятия в стране не запрещают. Но загонять туде также никто не собирается.



«Никого не загоняют. Просто предлагаем: если хотите, пожалуйста, приходите. Нет, значит, нет», – сказал Лукашенко.



Он привел в пример любительский хоккейный чемпионат, который сейчас проходит в Беларуси. В нем принимает участие и команда президента. По словам Лукашенко, одну из последних игр захотели посетить курсанты военизированных вузов. Запрещать им не стали: они живут в казармах друг возле друга, и если посидят группой на трибунах, то вряд ли это на что-то повлияет. Но после игры Александр Лукашенко поручил отследить состояние молодых людей.



«Ни одной проблемы. Чего мы будем запрещать? Это не наш подход и не наша концепция», – добавил Лукашенко.



В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 304 случая заражения. 53 пациента выздоровели, четверо умерли.

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