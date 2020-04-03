Исполнительный директор Уимблдона: «В этом году тенниса может и не быть»

Ричард Льюис все же надеется, что US Open и Ролан Гаррос состоятся

  • 03.04.2020 12:41
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Исполнительный директор Уимблдона: «В этом году тенниса может и не быть»
© The Gurdian

Исполнительный директор Уимблдона Ричард Льюис надеется, что в следующем году турнир все же состоится, но текущий сезон может пройти без тенниса.
 
«Кто знает, что произойдет за этот период? Это вызов для всех. Будем надеяться, что US Open и Ролан Гаррос состоятся. Было бы прекрасно, если бы теннис возобновился в этом году.
 
Оптимист во мне – а он преобладает не так часто – все еще надеется, что американский хардовый сезон с его большими турнирами состоится: Монреаль, Торонто, Цинциннати. Но все понимают, что сейчас это выглядит не очень вероятно.
 
Не думаю, что будет преувеличением сказать, что тенниса в этом году вполне может больше не быть. Но мне хотелось бы верить, что все образуется, и турниры возобновятся скорее раньше, чем позже», – сказал Льюис.
 
Напомним, Уимблдон-2020 был отменен, Ролан Гаррос-2020 – перенесен на 21 сентября.

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Источник — The Guardian

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