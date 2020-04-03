Исполнительный директор Уимблдона: «В этом году тенниса может и не быть»

Исполнительный директор Уимблдона Ричард Льюис надеется, что в следующем году турнир все же состоится, но текущий сезон может пройти без тенниса.



«Кто знает, что произойдет за этот период? Это вызов для всех. Будем надеяться, что US Open и Ролан Гаррос состоятся. Было бы прекрасно, если бы теннис возобновился в этом году.



Оптимист во мне – а он преобладает не так часто – все еще надеется, что американский хардовый сезон с его большими турнирами состоится: Монреаль, Торонто, Цинциннати. Но все понимают, что сейчас это выглядит не очень вероятно.



Не думаю, что будет преувеличением сказать, что тенниса в этом году вполне может больше не быть. Но мне хотелось бы верить, что все образуется, и турниры возобновятся скорее раньше, чем позже», – сказал Льюис.



Напомним, Уимблдон-2020 был отменен, Ролан Гаррос-2020 – перенесен на 21 сентября.