Беларусь остановила юношеский и молодежный чемпионаты по футболу

Федерация футбола Беларуси объявила об приостановке юношеского и молодежного чемпионатов по футболу.
Чемпионаты остановлен из-за пандемии коронавируса в мире, однако взрослый чемпионат по футболу остается в планах и с пятницы должен стартовать 3-й тур.
Беларусь остается единственной страной Европы, где коронавирус не остановил спортивные мероприятия.
Ранее в Федерации признали, что при ухудшении ситуации они могут остановить футбольный чемпионат.
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Источник — Прессбол
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