Беларусь остановила юношеский и молодежный чемпионаты по футболу

Главный чемпионат пока проходит по расписанию

  • 02.04.2020 19:25
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Беларусь остановила юношеский и молодежный чемпионаты по футболу
© pressball.by

Федерация футбола Беларуси объявила об приостановке юношеского и молодежного чемпионатов по футболу.

Чемпионаты остановлен из-за пандемии коронавируса в мире, однако взрослый чемпионат по футболу остается в планах и с пятницы должен стартовать 3-й тур.

Беларусь остается единственной страной Европы, где коронавирус не остановил спортивные мероприятия.

Ранее в Федерации признали, что при ухудшении ситуации они могут остановить футбольный чемпионат.

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Источник — Прессбол

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