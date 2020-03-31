Федерация футбола Беларуси: «УЕФА и ФИФА на нас не давят из-за чемпионата»

Ранее сообщалось, что УЕФА давит на Федерацию футбола Беларуси, который единственная в Европе продолжает чемпионат, несмотря на пандемию коронавируса.

В Федерации это отрицают.

«Критической ситуации нет, поэтому мы продолжаем чемпионат. Ко второму туру закупили 500 литров антисептика, развезли по стадионам. Самое главное, чтобы люди сами понимали. Мыли руки, чаще антисептиком пользовались. Не чихали, больными не шли на стадион».

«Никто на нас не давит, ни УЕФА, ни ФИФА. Мы сами принимаем решение. Мы не говорим, что будем играть полностью чемпионат».

«Если будет какая-то критическая ситуация, тогда остановим турнир», — сказал председатель БФФ Владимир Базанов.