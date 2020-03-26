Тренер из чемпионата Беларуси: «Пауза в сезоне может быть. Давит УЕФА»

УЕФА не в восторге от того, что чемпионат не остановился

  • 26.03.2020 09:33
  • 604 просмотра
  • 4 комментария
Тренер из чемпионата Беларуси: «Пауза в сезоне может быть. Давит УЕФА»
© pressball.by

Чемпионат Беларуси по футболу остается последним в Европе, который продолжает функционировать, несмотря на пандемию коронавируса.

Однако тренер команды «Рух» Брест Андрей Ферапонтов считает, что чемпионат все-таки могут остановить, в том числе из-за давления УЕФА.

 - Почему профессиональный спорт до сих пор не попал под запрет в Беларуси в связи с пандемией, как вы думаете?
 - Я думаю здесь много причин, а одна из главных — политическая воля руководителей Министерства спорта и Федерации футбола Беларуси. В данный момент белорусский чемпионат начал транслироваться на многих популярных спортивных телеканалах соседних стран — "Матч ТВ" в России, "Спорт 1" в Украине. Это тоже дает повод продолжать проводить игры. В связи с этим к турниру приковано повышенное внимание, букмекерам надо на чем-то зарабатывать, и они дополнительно освещают и анонсируют игры чемпионата Беларуси. В общем, данная ситуация популяризирует белорусский футбол.

 - Существует ли какая-либо вероятность, что пауза в белорусском футболе в ближайшее время все-таки будет объявлена?
 - Я думаю, такая вероятность существует. Федерация футбола и Министерство спорта сталкиваются с большим давлением со стороны УЕФА, Федераций футбола других стран, общественным мнением, медики тоже бьют тревогу. Второй тур чемпионата состоится, — это нам объявили после состоявшегося буквально во вторник совещания в Министерстве спорта, а как будет развиваться ситуация дальше, — посмотрим.

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Источник — Sports.kz

(4 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 26.03.2020 10:38
    +3
    Это что, такой островок безопасности в Европе? Преимущество тоталитарного режима Лукашенко? У батьки есть возможность заткнуть рот всем оппозиционным СМИ в стране, есть возможность собрать всех зараженных в резервацию, а умершие от вируса просто пропадут в никуда, как и более 200 инакомыслящих за последние годы в этой процветающей стране...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 26.03.2020 10:33
    +1
    Это что, такой островок благополучия в Европе? Преимущество тоталитарного режима? Что-то плохо верится в это... У Лукашенко есть возможность заткнуть рот всем средствам массовой информации и всех заболевших вирусом спрятать в резервации, а умершие могут бесследно исчезнуть как и более 200-х инакомыслящих за последние годы...
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 26.03.2020 10:21
    +4
    Бацька сказал, шо лоб зелёнкой намажет. Играйте.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 26.03.2020 10:04
    +2
    Если у них все удовлетворительно, и то, что показывает статистика близко к истине(отображает динамику), заболевших относительно немного, резких скачков не происходит, граница закрыта, либо приезжающих проверяют и поголовно отправляют на карантин - то пусть играют, если будет скачёк - надо закрывать.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 26.03.2020 10:21
    +4
    Бацька сказал, шо лоб зелёнкой намажет. Играйте.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 26.03.2020 10:38
    +3
    Это что, такой островок безопасности в Европе? Преимущество тоталитарного режима Лукашенко? У батьки есть возможность заткнуть рот всем оппозиционным СМИ в стране, есть возможность собрать всех зараженных в резервацию, а умершие от вируса просто пропадут в никуда, как и более 200 инакомыслящих за последние годы в этой процветающей стране...
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 26.03.2020 10:04
    +2
    Если у них все удовлетворительно, и то, что показывает статистика близко к истине(отображает динамику), заболевших относительно немного, резких скачков не происходит, граница закрыта, либо приезжающих проверяют и поголовно отправляют на карантин - то пусть играют, если будет скачёк - надо закрывать.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 26.03.2020 10:33
    +1
    Это что, такой островок благополучия в Европе? Преимущество тоталитарного режима? Что-то плохо верится в это... У Лукашенко есть возможность заткнуть рот всем средствам массовой информации и всех заболевших вирусом спрятать в резервации, а умершие могут бесследно исчезнуть как и более 200-х инакомыслящих за последние годы...
    Ссылка
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