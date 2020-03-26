Тренер из чемпионата Беларуси: «Пауза в сезоне может быть. Давит УЕФА»

Чемпионат Беларуси по футболу остается последним в Европе, который продолжает функционировать, несмотря на пандемию коронавируса.
Однако тренер команды «Рух» Брест Андрей Ферапонтов считает, что чемпионат все-таки могут остановить, в том числе из-за давления УЕФА.
- Почему профессиональный спорт до сих пор не попал под запрет в Беларуси в связи с пандемией, как вы думаете?
- Я думаю здесь много причин, а одна из главных — политическая воля руководителей Министерства спорта и Федерации футбола Беларуси. В данный момент белорусский чемпионат начал транслироваться на многих популярных спортивных телеканалах соседних стран — "Матч ТВ" в России, "Спорт 1" в Украине. Это тоже дает повод продолжать проводить игры. В связи с этим к турниру приковано повышенное внимание, букмекерам надо на чем-то зарабатывать, и они дополнительно освещают и анонсируют игры чемпионата Беларуси. В общем, данная ситуация популяризирует белорусский футбол.
- Существует ли какая-либо вероятность, что пауза в белорусском футболе в ближайшее время все-таки будет объявлена?
- Я думаю, такая вероятность существует. Федерация футбола и Министерство спорта сталкиваются с большим давлением со стороны УЕФА, Федераций футбола других стран, общественным мнением, медики тоже бьют тревогу. Второй тур чемпионата состоится, — это нам объявили после состоявшегося буквально во вторник совещания в Министерстве спорта, а как будет развиваться ситуация дальше, — посмотрим.
Источник — Sports.kz
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