ВИДЕО. Как выглядит новый дизайн эфирной графики телеканалов Футбол

Телеканалы Футбол 1/2/3 презентовали оновленный дизайн эфирной графики.
Телеканалы «Футбол 1», «Футбол 2» и «Футбол 3» – специализированные телеканалы Украины для широкой аудитории болельщиков, посвященные исключительно футбольной тематике.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.