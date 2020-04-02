ЯСТРЕМСКАЯ: «Сейчас именно тот момент, когда нужно перебороть свои желания»

Украинская теннисистка напоминает, что нужно оставаться дома

  • 02.04.2020 09:54
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ЯСТРЕМСКАЯ: «Сейчас именно тот момент, когда нужно перебороть свои желания»
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская рассказала, почему нужно соблюдать режим карантина во время пандемии коронавируса.
 
«Изначально люди до конца не осознавали, что угроза заражения коронавирусом – это серьезно. Сейчас они прислушиваются к рекомендациям, заметно, что на улице практически людей нет. Да, возле моря гуляют... Понятно, что сидеть дома тяжело, это абсолютно нормально. И куда ходить, если не к морю или в парк. Поэтому там и случается скопление людей.
 
Но сейчас именно тот момент, когда нужно перебороть своё «хочу», свои желания, чтобы просидеть определенный период дома, дабы ускорить процесс. Чем жестче мы будем с собой, это я уже говорю из своего спортивного опыта, тем лучший мы получим результат. Если вы действительно хотите, чтобы карантин закончился быстрее, то нужно провести дома определенный период времени. 
 
Всем тяжело, спортсмены сейчас тоже занимаются дома, все теряют форму. Как и обычные люди, которые сейчас не работают. Нужно стараться во всем находить какие-то плюсы. Если у вас есть возможность посидеть дома, посидите дома. Об этом много пишут, но писать это одно, а делать – другое», – сказала Даяна.
 
Ранее сообщалось, что Ястремская запустила проект помощи одесситам.

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Источник — 7 телеканал

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